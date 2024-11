Óscar Puente, ministro de Transportes, estuvo en El Objetivo con Ana Pastor. En su primera intervención, habló de todo lo que sucedió en Paiporta, donde los reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón fueron recibidos con insultos y con lanzamiento de objetos que llegaron incluso a impactar en la reina Letizia.

Así se expresó el miembro del Gobierno de Sánchez: "Me han dejado muy mal cuerpo. Cuando pasa una catástrofe así se plantea una disyuntiva que no siempre resolvemos bien desde la política. Que no siempre sabemos resolver. Acercarte a un lugar para trasladar el apoyo aun a riesgo de que te consideren un oportunista y recibir el cabreo de la gente... o no hacerlo y sufrir el reproche de que no estás, de que no te acercas. De que no acompañas a la gente".

Y continuó: "Exige un sentido de la oportunidad. Quizá no era el momento más oportuno. Hay mucha indignación, hay sensación de abandono... y además se le suma la actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupos de extrema derecha".