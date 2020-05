Ximo Puig, president de la Comunitat Valenciana, ha afirmado en El Objetivo que esperan que "si no se tuerce nada" puedan tener "la confirmación de Sanidad del pase a la fase 2 para junio". "Miraremos cómo se pueden acelerar algunas medidas como el uso de las playas, que nosotros queremos que en fase 2 ya sea posible", ha manifestado Puig.

El político socialista ha destacado que "va a haber verano y eso es muy importante", al tiempo que ha defendido que "las playas son de los lugares más seguros que hay porque hay una ventilación permanente gracias a las brisas", aunque ha apostillado que son seguras "siempre y cuando se cumpla con el distanciamiento social necesario".

"Este verano lo necesitamos todos los españoles"

"Queremos aprovechar el espacio de playa en la Comunitat Valenciana para que las personas que vengan tengan un espacio cómodo y lo más normal posible", ha afirmado Puig, quien ha añadido que si los ciudadanos aplican "sentido común", entre todos se podrá "disfrutar de un verano tan necesario". "Lo necesitamos todos los españoles", ha expresado.

En lo referente a por qué han pedido quedarse, por el momento, en la fase 1, Ximo Puig ha explicado que ·lo que ha pasado es que ha habido un cierto ascenso de los contagios. "Hemos visto que se podía generar una falsa ilusión y por eso la prudencia es fundamental", ha señalado.

"Nosotros no queríamos pasar a la fase 1 por pasar. Creíamos que teníamos las condiciones y ahora hemos pensado que era necesario adoptar medidas más restrictivas, sobre todo, porque lo importante es no dar pasos en falso", ha destacado, aunque ha aclarado que están "en buenas condiciones" y que cumplen con "los criterios de camas y equipamientos". Para Puig, "lo fundamental en todo esto es tener claro que no se pueden tomar decisiones arriesgadas".

Sobre las disputas con el Gobierno: "Hemos pasado pantalla"

Por otro lado, el president también ha hablado de las disputas que tuvo con el Gobierno al inicio de la desescalada. En este sentido, Puig ha asegurado que han "pasado pantalla". "Ahora estamos en una posición de cogobernanza en positivo. En la primera etapa no funcionó, pero ahora está funcionando", ha afirmado.

"Yo lo que quiero es pensar siempre en positivo y pensar en los ciudadanos que es lo que debería pasar en general. Lo que hay que pensar es en el interés general de los ciudadanos y no discutir por discutir. Ahora se trata de avanzar juntos y buscar que el camino más rápido sea el más efectivo", ha manifestado el presidente de la Comunitat Valenciana.

"Lo que queremos es coparticipar, como hemos hecho esta semana, de las decisiones con el Gobierno central", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que "se está avanzando en la cogobernanza, en la claridad y la transparencia". "Es fundamental que existan criterios objetivos que sean medibles. En eso se está avanzando y estamos en un proceso de mayor concreción en algunos parámetros que antes no eran así", ha expresado.

En este punto, el president ha insistido en que han "pasado pantalla" y que ahora están en la "cogobernanza, de la corresponsabilidad, de mirar hacia delante y de dar seguridad a los ciudadanos que son ellos los que nos están haciendo salir de esta situación porque su responsabilidad ha sido enorme". Así, ha destacado que "el 92% han cumplido estrictamente las medidas de confinamiento".

"Gracias a la generosidad de los hosteleros hemos tenido hospitales medicalizados"

Asimismo, ha querido "agradecer a todos los hosteleros de la Comunitat Valenciana que durante esta pandemia han dado una muestra de generosidad". "Gracias a ellos nosotros hemos tenido hospitales medicalizados. Realmente ha habido un ejercicio muy notable de altruismo que también quiero subrayar", ha destacado Puig.

Defiende una "unidad de acción europea"

En el plano europeo, Ximo Puig ha defendido que "es necesario es que exista un espacio Schengen de seguridad sanitaria" y que "es fundamental que existan unos protocolos únicos en Europa que faciliten a todos la seguridad". "Hay que huir de la bilateralidad entre países y debe haber una unidad de acción europea", reclamado.

"A partir de ahí, en la Comunidad Valenciana estamos preparando todo lo que tiene que ser la seguridad en las playas, en restauración y hoteles", ha afirmado, añadiendo por último que aunque el Gobierno de la Generalitat esté formado por tres formaciones políticas, "es un gobierno y actúa de una manera unitaria y con respeto poniendo siempre por encima el interés general de los valencianos y valencianas".

"Hay que configurar una nueva estructura laboral"

En otro momento de la entrevista, el president de la Generalitat Valenciana ha entrado a valorar el escenario político que ha llevado al Gobierno a pactar la derogación de la reforma laboral de 2012 con EH Bildu. En la entrevista, Puig ha cargado contra los grupos que no han apoyado esta medida: "Algo serio está pasando en España cuando una cuestión tan elemental como el stado de alarma, al final acaba siendo un problema de carácter partidario", ha lamentado el dirigente valenciano, que ha afirmado que esta oposición "no es razonable".

Para Puig, en lo relativo a la reforma laboral del PP, es necesario abordar "una nueva estructura laboral desde el diálogo social, en el que participen sindicatos, empresarios y el Gobierno" y ha incidido en la necesidad de "configurar un nuevo estatuto de los trabajadores".

"Esa nueva arquitectura tiene que pensar en otros términos. No se trata de volver a lo que había antes de la reforma del PP, sino de asumir los cambios necesarios que ahora hay en un mercado diferente", ha concluido.