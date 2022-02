En sus horas más duras en el Partido Popular, que han acabado con su dimisión como secretario general, Teodoro García Egea ha hablado acerca de los mensajes que ha recibido en las últimas horas.

Asegura que "mucha gente de los territorios" le han hecho llegar mensajes positivos, reconociendo que "nadie ha escrito para mal". Es más, quita hierro ante las posibles críticas porque no las considera personales, sino "hacia una forma de entender la política".

"Cuando he tenido que corregir a alguien, lo he hecho, y eso me ha dado muchas críticas. Pero no tengo enemigos, lo serán ellos de mí", comenta García Egea, que habla de su etapa política como "maravillosa", pero "muy dura" y "difícil".