Manuela Carmena ha confesado en El Objetivo una de las diferencias más pausibles entre ejercer el poder desde la postura de jueza y desde la posición política de una alcaldesa: "Una de las cosas que más me sorprendió es cuánto se tarda en hacer. Hay muchas dificultades objetivas, muchos controles, mientras que cuando eres juez ejerces el poder de forma más inmediata". En este sentido, ha ejemplificado su alegato con un proyecto que no fue capaz de cumplir en cuatro años: rehabilitar el edificio del palacio de la duquesa de Osuna.

Por este motivo, apunta a una de las grandes ausencias de la vida política como culpable de que no se cumplan los programas electorales: "Al acabar la legislatura se debería hacer una rendición de cuentas. Ayudaría a la redacción de los programas propios y de los demás. Pero como no se hace, en muchas ocasiones son declaraciones que no contrastan con la realidad. Además, no es algo que hagas solo para los que te han votado, por lo que tienes que saber cómo ceder". Asimismo, dibuja otra manera de hacer política. Puedes escuchar su alegato en el vídeo principal de esta noticia.