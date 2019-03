Luis Abenza: "No solo hay una brecha salarial, sino también de empleo entre hombres y mujeres"

#OBJETIVOMACHISMO | LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

La OIT habla de un 17% de diferencia entre los salarios de hombres y mujeres. Luis Abenza, economista, reconoce que el tema de la brecha salarial es complicado. "Se debe tener en cuenta que el trabajador y la trabajadora media no son comparables". Para Abenza no sólo existe un brecha salarial entre hombres y mujeres, sino también de empleo. "En 2008 había un 20% más de mujeres que no trabajaban".