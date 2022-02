La crisis en el Partido Popular motivó el pasado domingo una concentración frente a la sede de la formación en Génova de miles de manifestantes simpatizantes del PP. La mayoría, expresando su respaldo a Isabel Díaz Ayuso y pidiendo la dimisión de Pablo Casado. Sobre esta movilización se ha pronunciado con dureza Teodoro García Egea, ahora exsecretario general del partido, en El Objetivo, donde ha ofrecido sus primeras declaraciones tras tomar la decisión de dimitir del cargo en la directiva. "No he visto ni un solo carnet del Partido Popular ahí. No conozco".

Reconoce Egea que "la gente tiene sus razones para manifestarse", pero recalca que al presidente del Partido Popular lo eligen los militantes, "que es lo que pasó con Pablo Casado" y lo que pasará en la próxima elección.

No obstante, ha añadido que "puede que algún afiliado haya asistido a esta manifestación libremente", y a todos aquellos que estén enfadados con algunas decisiones que se hayan tomado les pide perdón. "Yo lo asumo y pido disculpas porque esa gente que demuestra su enfado, te manda mensajes, te aconseja, te anima... es por la que nosotros vivimos y trabajamos, es la que merece la pena".

Pero con todo, considera que no es acertado "ni rodear el Congreso ni rodear el Parlamento de Andalucía ni rodear una sede, sea cual sea el partido político que tenga esa sede".