"A mi me gusta mucho la política, pero es una especie de amor tóxico", ha explicado la escritora Elvira Sastre en El Objetivo.

Asegura que "toda generación tiene su responsabilidad y no sirve de nada echar toda la culpa al pasado", aludiendo a la etapa de la Transición, pero cree que ahora mismo "tenemos lo que tenemos y es lo que hay que solucionar venga donde venga".

Así, afirma que cuando era adolescente le gustaba mucho la política y que los ataques entre políticos y partidos no son como eran antes. "Lo que estoy viendo estos últimos años no recordaba haberlo vivido nunca y me da pena", considera.

Aunque le sigue gustando la policía, la considera una relación de amor tóxica: "Lo paso mal a veces, viendo las noticias me entra un poco de desazón por qué algo tan bonito como la política se está haciendo de esta manera tan fea". "Creo que esto puede hacer que los jóvenes se alejen de la política", reconoce.