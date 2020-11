¿Alienta la regulación de la programación la reducción de los colegios concertados? Es la pregunta que Jesús Muñoz de Priego, presidente de 'Más Plurales', ha lanzado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en El Objetivo. Una cuestión, la de la elección del centro educativo por parte de los padres, que ha generado un tenso debate entre ambos.

"La programación de la enseñanza es competencia de las administraciones públicas, y no es por capricho, sino porque son las encargadas de velar por saber dónde, cómo y cuántas plazas de calidad tiene que ofertar, y no las familias", ha explicado Celaá, que ha añadido: "Esto no es un negocio. Son las administraciones públicas las que están obligadas a realizar este trabajo".