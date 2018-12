25-N CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"La vida me ha enseñado lo que es el amor. He estado rodeada de cosas muy buenas, como mis abuelos", afirma Patricia Fernández, hija de una víctima de violencia machista, que lamenta en El Objetivo los repuntes de conductas machistas que se están dando en su generación. "Un maltrato empieza con algo pequeñito, no con una bofetada", añade Patricia.