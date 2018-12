Patricia Fernández narra cómo vivió su niñez con un padre condenado por violencia machista

La madre de Patricia Fernández sufrió agresiones y vejaciones por parte del padre de la joven. Ella ha escrito un libro con su historia de superación, y alerta del " maltrato institucional que criminaliza a la víctima". Patricia confiesa que cuando era pequeña llegó a "normalizar ese miedo y situación" de maltrato a su madre.

Patricia Fernández critica las sospechas que hay sobre las víctimas de violencia machista: "Hasta que no las asesinan no las creen"

Patricia Fernández cuenta a Ana Pastor en El Objetivo cómo vivió su niñez con un progenitor condenado por maltrato. "Es impensable en cualquier otro delito que la víctima tenga que estar constantemente demostrando que es verdad" como ocurre con las víctimas de violencia machista, critica.

Así logró Patricia escapar del infierno del agresor de su madre: "En una fotografía admitía todo lo que había hecho"

Patricia Fernández se ha emocionado al recordar cómo una mañana de octubre de 2013 o 2014 su padre biológico, condenado por maltrato a su madre, "dejó caer una foto donde admitía todo lo que había hecho". Eso hizo que Patricia se plantara, llamó a la Policía y se negó a volver cada 15 días con ese hombre que agredía a su madre.

Patricia, hija de una víctima de violencia machista: "La violencia de género es expansiva, no sólo afecta a la mujer y a los niños"

"Mi madre nunca me habló mal de mi padre, pese a que le maltrató. Me enseñó a no odiar a nadie", afirma Patricia Fernández, hija de una víctima de violencia machista. Patricia agradece a sus abuelos el apoyo que le brindaron a ella y a su madre. "Cada día era una batalla. El día que acabó sólo queríamos disfrutar", añade.

El calvario de Luz Marina para lograr la custodia de sus sobrinos: "Asesinó a mi hermana delante de sus hijos y teníamos que pedirle permiso"

Luz Marina Rodríguez paso por todo un calvario: al asesinato de su hermana por parte de su pareja se sumó las trabas para conseguir la custodia de los niños que dejó huérfanos de madre. Marina se quedó en "shock" cuando le dijeron que "tenía desde la cárcel la posibilidad de bloquear la custodia y tenía que pedirle permiso".

El mensaje de esperanza de Patricia, hija de una víctima de violencia machista: "Ya no tengo miedo. He aprendido lo que es el amor"

"La vida me ha enseñado lo que es el amor. He estado rodeada de cosas muy buenas, como mis abuelos", afirma Patricia Fernández, hija de una víctima de violencia machista, que lamenta en El Objetivo los repuntes de conductas machistas que se están dando en su generación. "Un maltrato empieza con algo pequeñito, no con una bofetada", añade Patricia.

En la década de los 90 la sociedad española cambió. En 1992 se condenó públicamente la violencia machista y en 1997 el testimonio de Ana Orantes marcó a toda España. El Objetivo desvela los hitos de esta lacra en nuestro país.