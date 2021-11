El cómico Ángel Martín se ha sincerado en una entrevista en El Objetivo acerca de su consumo de drogas y cómo le pudieron afectar a la hora de sufrir el brote que obligó a que lo ingresaran en un hospital psiquiátrico durante dos semanas.

En su libro, "Por si las voces vuelven" (Planeta), Martín explica que en 2017 consumía de manera habitual marihuana, éxtasis y también alcohol. Algo que no vino bien a su salud mental. "No creo que las drogas fueran el detonante, pero desde luego no ayudan", ha señalado el expresentador de 'Sé lo que hicisteis' en su vuelta a laSexta.

"Me ha escrito mucha gente a raíz de leer el libro diciéndome 'yo he vivido una cosa idéntica a la tuya sin tomar drogas'", ha subrayado el cómico.

Martín ha explicado que se acentuó su consumo por su profesión: "Me dedico a escribir y me parecía que consumir drogas me abría puertas a un lugares que en un estado de no consumir no llegaba", ha declarado. Sin embargo, ha tachado de "excusa" estas justificaciones.

"¿Soy mucho más divertido cuando estoy fumado?", se pregunta el cómico. "No, simplemente me hace más gracia porque estoy fumado", ha insistido.