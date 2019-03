Zapatero: "Tardé en utilizar la palabra crisis y fue un error, un error claro"

Zapatero presentará próximamente ‘El dilema’ un libro en el que hablará sobre su aventura al frente al frente del Gobierno. Para el expresidente, el mayor dilema es "la lectura que se ha hecho de la crisis y que tenemos que intentar cambiar de por qué se ha producido la crisis en la zona euro".

Cuando el actual Gobierno habla de crecimiento, casi siempre alude a la herencia recibida para comparar y, casi siempre, filtrar el mensaje de que con otro partido estuvimos peor. Es cierto que el PSOE dejó un dato de déficit preocupante pero para Zapatero este debate es irrelevante. "Para el calado de una crisis financiera que ha afectado a la mitad de la zona euro, me parece que es hablar de cosas irrelevantes. Lo relevante es que España crecía y crecía financiándose con facilidad. Cuando comenzó la crisis, con un endeudamiento privado alto que teníamos, el Estado tuvo que salir al rescate y se endeuda y tiene un gran déficit".

"Se nos ha olvidado, pero cuando irrumpe la crisis en 2008, España estaba en superávit y tenía una deuda muy baja. No era la deuda pública el problema. Nosotros cumplíamos bien el pacto de estabilidad", explica el político vallisoletano.

Ana Pastor pregunta a Zapatero si en su libro, titulado 'El dilema' pide perdón a los ciudadanos por no haber visto la crisis. "En el libro explico esa circunstancia y lo he dicho muchas veces, tardé en utilizar la palabra crisis y fue un error, un error claro. No creo que afectara a lo que fue el combate contra la crisis, dada la dimensión".