Ana Requena: "El trabajo a tiempo parcial está feminizado"

#OBJETIVOMACHISMO | DESIGUALDAD SALARIAL

Ana Requena, responsable del proyecto 'Micromachismos', afirma que, durante la crisis, se han reducido las diferencias en el empleo entre mujeres y hombres. "No porque mejoren las condiciones de las mujeres, sino porque ha empeorado el empleo de los hombres". Requena apunta que el trabajo a tiempo parcial está feminizado, y no de forma voluntaria. "Las mujeres quieren trabajar a tiempo completo". Los motivos que dan las trabajadoras para aceptar ese tipo de jornada guardan relación con tener responsabilidades familiares, cosa que no ocurre con los hombres. "Los datos revelan que algo está pasando en los hogares".