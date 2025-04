Mbappé desmiente el papel de su madre en las negociaciones de su fichaje: "No es mi agente, es mi madre y quiere lo mejor para mí"

Fayza Lamari es la madre de Kylian Mbappé. Una figura conocida dentro del fútbol y que, durante su fichaje por el Real Madrid, muchos le atribuyeron una imagen que el futbolista francés ha desmentido en El Objetivo durante su entrevista con Ana Pastor.

"Siempre la gente tenía una imagen un poco dura de ella por muchas cosas. En el mundo del fútbol, la gente no quiere que haya muchas chicas. Una chica que hace una de las cosas más importantes del fútbol, a mucha gente no lo ve bien", asevera Mbappé.

De hecho, el futbolista va más allá y niega que sea su representante: "Es todo falso. No es mi agente, es mi madre. Únicamente que quiere lo mejor para sus hijos. Hace lo mismo con mi hermano, pero como no es famoso como yo, la gente no lo mira. No ha sido una cosa que yo no quería, siempre me pregunta '¿qué quieres hijo? Voy a ir por ti'. Y eso es importante para mí y en la familia somos muy así".

"Cuando te vas a un lado, la gente del otro lado va a hablar mal y habla mal de ella. Yo sé lo que hace mi madre para mí, hace cosas muy importantes para mí, como hace mi padre. Los dos han sido muy importantes en mi camino", concluye el francés.