Ciudadanos y su "que gobierne la lista más votada" se lleva el premio al 'bandazo político del año'

El partido que ha obtenido menos votos, quedando en cuarto lugar en la encuesta lanzada en Twitter, ha sido el PP cuando Rajoy dijo: "Vamos a retrasar los Presupuestos. Todo lo contrario el mensaje de ahora del actual presidente del PP que echa en cara a Sánchez que no consiga los apoyos.

Además, en su día Rajoy dijo de "no adelantar elecciones", y ahora Casado le pregunta al presidente del Gobierno "por qué no convoca elecciones si no consigue si no son capaces de aprobar los Presupuestos".

En tercer lugar está el PSOE. Su hemeroteca trata sobre convocar elecciones ya que en mayo de 2018 dijo que lo harían "cuanto antes". Sin embargo, ahora su intención es agotar la legislatura.

La hemeroteca de Podemos le ha hecho ganarse el segundo puesto por la polémica del chalet de Iglesias, que chocaba con el discurso que se había levantado en el partido de "vivir en el mismo sitio".

Ciudadanos, por último, ha ganado el premio a 'bandazo político del año' por las declaraciones de Rivera de que "gobierne la lista más votada". Sin embargo, ahora están haciendo lo contrario, por ejemplo, en Andalucía.