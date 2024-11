José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ha estado en directo en El Objetivo desde Paiporta. Desde el lugar donde los ciudadanos y ciudadanas que allí se encontraban han recibido a los reyes, a Pedro Sánchez y a Carlos Mazón con insultos, al grito de asesinos, e incluso les han agredido lanzando palos y barros que han impactado en el presidente del Gobierno y en la reina Letizia.

Desde el lugar, Yélamo habla sobre lo que están viviendo en Paiporta: "Aquí hay cabreo, no hace falta que os lo cuente... pero también rechazo a los violentos. Algunos vecinos señalan que los que han agredido a los reyes, a Sánchez y a Mazón no eran de aquí".

La situación, de confusión, tal y como cuenta Yélamo: "A las cinco empezaba a llover. Muy intensamente, durante cuatro horas. Hay muchos lugares en los que la cobertura va y viene. Ha habido un momento que llovía con fuerza, que el teléfono no iba y ha habido momentos de confusión. Se nos acercaban varios vecinos para preguntar si se había activado la alerta".

"Ha habido desinformación, porque también había gente que gritaba '¡que viene el agua, que viene el agua!' En resumen. Ha habido momentos de confusión, de desinformación... y lo que he percibido es agotamiento", expuso.

Y explicó el motivo: "La sensación de muchos vecinos de que esto no se va a solucionar. Esto no se va a arreglar en cuestión de días, de semanas... me atrevería a decir que tampoco en cuestión de meses. Al menos para recuperar lo que era Paiporta el martes por la mañana".