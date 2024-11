Este mediodía, los reyes de España, junto con Pedro Sánchez y Carlos Mazón, iniciaban una ruta por los lugares más afectados por la DANA. Y en su primera parada, en Paiporta, han recibido una oleada de gente insultando, protestando e incluso lanzando objetos.

Ante la situación hostil, se han tomado caminos separados. Mientras Felipe VI trataba de calmar a un grupo de jóvenes que reclamaba explicaciones por la falta de ayudas en Paiporta, Letizia hacía lo propio en otro punto de la localidad.

En su caso, lo hacía manchada de barro después de que una bola le impactara durante el lanzamiento de objetos, un golpe que no le impidió escuchar la rabia, quejas y petición de explicaciones de una habitante de Paiporta: "Que venga el Ejército. A las dos de la mañana estaba todavía gente fuera recogiendo la mierda. Tenemos lodo, pero no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada".