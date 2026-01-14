"Estamos dispuestos a defender nuestro país": un ciudadano groenlandés explica a El Objetivo lo común que es tener un arma desde los 12 años en la isla ártica

Ana Pastor se ha desplazado hasta Groenlandia en una edición especial de El Objetivo para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos y ha preguntado por la presencia de armas en una región donde es común la caza.

Ana Pastor se ha desplazado hasta Groenlandia en una edición especial de El Objetivo para conocer de primera mano cómo está viviendo la población la escalada del conflicto con Estados Unidos ante las aspiraciones anexionistas de Donald Trump.

La periodista ha preguntado por las armas, ya que en la isla ártica es común la caza, por lo que ha querido saber si es habitual que la gente tenga armas en sus casas. "Sí, es muy normal, a los doce años te dan un rifle por tu cumpleaños", ha explicado Jens Jacob Simonsen, guía groenlandés.

"Como se usa para obtener comida no hace falta tener una licencia, pero en Groenlandia tenemos 2.400 cazadores profesionales con licencia, que es su profesión, que tienen que ir a cazar y lo venden", ha explicado a continuación.

Tras esto, Pastor le ha planteado si se imagina la llagada de los estadounidenses entrando en Groenlandia como se ha visto en otros países. "No se puede imaginar, pero si lo hacen estaremos todos los groenlandeses en el frente. Tenemos los rifles y estamos dispuestos a defender nuestro país", ha replicado. Y ha asegurado que no tiene dudas de que la población defendería el territorio.

"Los hermanos o los padres nos enseñan a disparar, nos enseñan cómo funciona y también la seguridad para poder usar el arma y disparar a una foca, un pájaro o cualquier animal se aprende desde niño", ha explicado sobre una población en la que la caza sigue siendo fundamental para la supervivencia bajo temperaturas extremas, sobre todo en los terrenos más aislados.

