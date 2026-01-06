Esta noche, especial de 'El Objetivo': Ana Pastor entrevista al campeón del Mundo Marc Márquez en laSexta

Ana Pastor entrevista al nueve veces campeón del Mundo de motociclismo este martes, a las 21:35 horas, en laSexta, y también disponible en atresplayer

Este martes, 6 de enero, a partir de las 21:35 horas en laSexta, Ana Pastor entrevista a Marc Márquez, campeón del Mundo, en una edición especial de'El Objetivo'.

El programa de Ana Pastor emite este especial tras haber pasado unos días con el piloto en su pueblo, Cervera (Lleida), charlando sobre cuestiones como su regreso a la competición, la gestión del dolor, la salud mental, la influencia de sus abuelos, el pago de impuestos, su infancia o la paternidad.

Asimismo, Pastor también ha conversado con familiares y amigos cercanos al nueve veces campeón del Mundo de Motociclismo (siete en la categoría de Moto GP) desde sus padres (Juliá y Roser) a su hermano Álex, que ahora le disputa el título en la misma competición. Unas conversaciones que suponen un recorrido emocionante con quienes han ayudado a Márquez a llegar a lo más alto en el deporte.

Esta edición especial de 'El Objetivo de Ana Pastor' podrá seguirse también a través atresplayer.

El programa alcanza su especial más visto de la historia con 'La Venezuela de Trump'.

'El Objetivo' de Ana Pastor consiguió el domingo, 4 de enero, con su edición dedicada a analizar la situación generada tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos su especial más visto de la historia: 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, siendo también lo más visto de la cadena en la jornada.

El programa dirigido y presentado por Ana Pastor alcanzó en esta emisión un 8,5%, que supone también su mejor cuota desde el 3 de noviembre de 2024 (con la cobertura sobre la DANA) y lideró sobre sus competidores privados (a +1,9 puntos sobre la primera cadena de su grupo competidor y +3,5 puntos sobre su rival directo). Además, anotó un 12,2% entre los públicos de 25 a 34 años, siendo líder absoluto, al igual que en Madrid también, ámbito en el que firmó un destacado 13,6%.

