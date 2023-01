Dora Bejarano es pediatra de Atención Primaria en un centro de salud madrileño. De unos meses a esta parte, explica en El Objetivo, atiende en una jornada laboral "nunca menos de 50 niños": "Estoy atendiendo el trabajo de tres profesionales yo sola", denuncia a preguntas de Ana Pastor.

Esto, indica, implica no poder dedicar a cada paciente el tiempo necesario: "Me veo obligada y forzada por las circunstancias a atender muchísimos más niños de los que puedo atender con calidad", lamenta la doctora Bejarano, que insiste en que, con tan poco tiempo, puede "despacharlos, que no atenderlos bien". "No es curar, es despachar", sentencia.

