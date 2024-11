Joan Baldoví, líder de Compromís, ha analizado en El Objetivo la gestión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su Gobierno en la crisis provocada por la DANA, que ha dejado más de 200 muertos y casi un centenar de desaparecidos, además de daños materiales en centenares de viviendas y edificios.

"La actuación del presidente y de la consellera de Justicia y de todo el Gobierno valenciano ha sido absolutamente infame, no han estado a la altura", ha afirmado el máximo responsable de Compromís.

"No han sabido gestionar durante este episodio, pero lo peor de todo es que no saben gestionar el después de este episodio", ha añadido Baldoví, que ha aprovechado para dar voz a la denuncia que hacen los ayuntamientos de las localidades más afectadas por la catástrofe. "Los alcaldes me dicen que no les avisaron de nada y que han hecho lo que cada uno consideraba que tenía que hacer".

Por último, Baldoví ha asegurado que Carlos Mazón debería rendir cuentas ante la Justicia por su gestión. "Mazón y su Gobierno tendrán que responder muchas preguntas en sede parlamentaria, pero también en sede judicial", ha concluido.

