El tiempo pasa volando, también en lo informativo. Para hacernos una idea de todo lo que ha pasado en los meses que ha durado esta novena temporada de El Objetivo, Bob Pop nos ha hecho un repaso con su genial estilo.

Los protagonistas de estos meses han sido muchos y muy variados: Alberto Garzón, Pegasus, ómicron, Pablo Casado, Feijóo, Medina y Luceño, Will Smith, Zelenski... un torrente de noticias que no se libran del análisis de Bob Pop.

"Me he sentido muy querido y espero que nos veamos pronto", ha zanjado, a lo que Ana Pastor ha respondido: "El futuro me lo imagino contigo. Te queremos mucho y nuestra audiencia también. Te mando un abrazo muy fuerte".