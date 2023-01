En Madrid se ha desatado la "tormenta perfecta" en lo que a su Sanidad pública se refiere. Así lo valora Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, en 'El Objetivo', donde analiza los síntomas que han llevado a la Sanidad madrileña a una situación de "abandono", especialmente a la Atención Primaria".

"En Madrid, hay un millón de madrileños que no tienen un médico de cabecera asignado", denuncia Hernández, que niega que este parón que mantienen ante la falta de acuerdo no es el clave partidista. "La huelga no está politizada; no es nada contra la señora Ayuso", defiende. Además, cree que se ha perdido una "oportunidad" para "hacer cosas muy bonitas" por parte del PP en sus sucesivos gobiernos en la Comunidad de Madrid.