Ryma Sheermohammadi explica cómo los iraníes "están descubriendo que el régimen les dispara si se manifiestan, pero también les defiende de EEUU

Esta mujer iraní explica cómo es "la compleja situación que vive el pueblo iraní" desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una vida en la que los bombardeos continuos se mezclan con manifestaciones de la población a favor del régimen iraní.

Tras 24 horas de una tregua entre Estados Unidos e Irán, el alto el fuego se ha desvanecido. Irán acusa a Trump y Netanyahu de continuar los bombardeos, mientras Israel ataca Líbano e Irán sigue con sus ofensivas. En "El Objetivo", la analista iraní Ryma Sheermohammadi explica cómo la muerte de Jamenei ha cambiado el panorama, con una Guardia Revolucionaria más radical. En Irán, las manifestaciones a favor del régimen persisten en medio de un apagón informativo y una crisis económica. La inflación alcanza el 100% y muchos no reciben sus sueldos, lo que complica cualquier recuperación del país.

Se cumplen 24 horas de la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irá cuando el alto el fuego ya es solo un recuerdo. Irán ha denunciado que las bombas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu no han parado de caer. En paralelo, Israel está arrasando Líbano e Irán tampoco ha parado sus ataques.

Y mientras tanto, se siguen viendo manifestaciones de iraníes a favor de lo que queda del régimen de los ayatolas. Sobre este tema se ha debatido en El Objetivo gracias a la presencia de la analista iraní Ryma Sheermohammadi.

Ryma denuncia que el presente de Irán es muy diferente tras la muerte de Jamenei. "A pesar de todo, Jamenei mantenía la unión. Quería mantener la imagen hacia el mundo de lo que es una república islámica, de que hay elecciones y hay un presidente. Ahora estamos en fase de Guardia Revolucionaria iraní y es radicalmente diferente", lamenta.

Y reitera: "Estamos hablando de cinco semanas en las que dentro del país también están pasando muchas cosas. Hay un apagón y la población está absolutamente decepcionada con esa intervención militar y otros que lo están celebrando porque dicen que Irán ha ganado, porque ha sido resistente". Y mientras tanto, en Teherán, los iraníes se han manifestado en apoyo a lo que queda del régimen de los ayatolás tras 40 días de ofensivas y bombardeos en Oriente Medio y en la zona del golfo Pérsico.

Según denuncia, con el apagón de Internet, la poca información que llega está manipulada y muchos creen lo poco que ven. Por eso, se puede ver a gente que, cuando ve "imágenes de niños muertos, de lugares que conocen destrozados" se da cuenta de que el enemigo que les dispara en la calle cuando se manifiestan es también el que los defiende de EEUU cuando caen las bombas. Esta es la compleja situación que vive el pueblo iraní".

"Hay un momento en el que dices, bueno, si nos van a matar, nos unimos todos los irníes. Nos vamos a unir a esa cadena humana, aunque sabemos que el régimen nos está utilizando una vez más y eso es lo realmente devastador". Por todo esto considera que "Irán no va a levantar cabeza" haya o no tregua, "porque está sumergida en una crisis económica devastadora". "Hemos llegado al 100% de inflación en productos básicos en Irán, gente que no ha cobrado sueldos desde hace meses. ¿Cómo van a solucionar esto?", se preguta esta analista iraní.

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