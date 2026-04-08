La analista Ryma Sheermohammadi explica el cambio en Irán desde la guerra: "No es el mismo, hay mucha más represión dentro del país"

"¿Podríamos decir que el régimen hoy de los ayatolás está más fuerte, más débil o igual que antes?", le pregunta Antonio García Ferreras a la analista Ryma Sheermohammadi: "Está diferente, y creo que eso es lo interesante". En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Después del alto al fuego entre Irán y EEUU, realmente, el régimen iraní, como prometía Trump, no ha cambiado. Y así lo explica en Al Rojo Vivo la analista Ryma Sheermohammadi, una de las personas que mejor conoce todo lo que está sucediendo.

"No ha caído, y tampoco se ha cumplido ninguna de las cosas que había dicho de salvar a los iraníes: las promesas para la democracia, para el cambio. Nada. Además, el mensaje ha cambiado radicalmente: no hay que olvidar que esa tregua llega principalmente por el tema del estrecho de Ormuz y no por el tema nuclear", afirma la analista.

"¿Podríamos decir entonces que el régimen hoy de los ayatolás está más fuerte, más débil o como antes?", le pregunta Antonio García Ferreras: "Está diferente. Y creo que eso es lo interesante", responde Sheermohammadi.

"Muchos de los propios de la Guardia Revolucionaria decían que si hubiera estado Jamenei no hubiera permitido que las cosas llegaran donde han llegado. No solamente en el cierre del estrecho de Ormuz, que más bien es un control, que es muy distinto a un cierre, porque asumes ya un liderazgo y un poder que antes no tenías", afirma Sheermohammadi.

Mientras que, por otro lado, tal como añade la analista, "ahora, con los que están al mando, con estas caras amables, según las palabras del presidente Trump, las cosas han cambiado radicalmente. Irán no es el mismo país que hace cinco cinco semanas, hay mucha más represión dentro del país y está claro que el control que tiene ahora mismo Irán, solamente con el tema del estrecho de Ormuz, ya tiene bastante ganado y lo estamos viendo también con las condiciones que ha puesto sobre la mesa".

Por otro lado, es cierto que el tema de Líbano sigue abierto y "no habrá manera de cerrarlo", afirma la analista, señalando el que es para ella uno de los aspectos claves de este conflicto: "Irán pide que Estados Unidos abandone la región. Yo creo que eso de por sí ya muestra que es una tregua provisional, a menos que haya un cambio radical", asegura.

En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Ryma Sheermohammadi, en Al Rojo Vivo, en el día en que se ha firmado este alto al fuego entre EEUU e Irán.

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