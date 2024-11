TheGrefg se hizo eco de un bulo sobre el parking de Bonaire durante uno de sus directos. El youtuber español estaba recaudando fondos para los afectados por la DANA en Valencia cuando leyó un comentario en directo. Ese mensaje, de uno de sus seguidores, informaba falsamente sobre la posibilidad de que en Bonaire se hubieran encontrado numerosas víctimas mortales.

Lo cierto es que, horas más tarde y tras inspeccionar todos los vehículos, la Policía Nacional no ha encontrado víctimas mortales en el aparcamiento subterráneo del centro comercial de Aldaia (Valencia).

El Objetivo mostró ese fragmento del directo del streamer para dejar claro que esa información, leída en directo y sin contrastar, era errónea. "TheGrefg no te enfades. Él no está en un campaña de intoxicación, lo sé. Yo recibo muchos mensajes en directo también y no leo alguno de los mensajes. No se me ocurriría hacerlo porque no estaría haciendo bien mi trabajo", ha señalado Ana Pastor, que insiste en la "responsabilidad grandísima" que tienen los youtubers y streamers. "Nuestros hijos os ven, os escuchan, y creen que hay un montón de víctimas. Decirlo, aunque luego añadas que puede ser mentira, hace daño", ha añadido Pastor.

TheGrefg ha rectificado y ha señalado que, finalmente y por suerte, no se encontraron víctimas de la DANA en el interior del parking. "Es una alegría tremenda, casi un milagro, y eso es lo más importante", ha señalado el joven en directo.

