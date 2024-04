Luis Rubiales rompe su silencio en laSexta. Ana Pastor entrevista en exclusiva al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con quien habla de todas las polémicas que le han rodeado en los últimos meses, una entrevista que podrá verse este miércoles a partir de las 22:30 horas en el Especial 'El Objetivo'.

Entre las preguntas que Pastor lanza a Rubiales están los audios que intercambió el expresidente de la RFEF con su amigo Nene, con quien hablaba de las "posibilidades" de negocio que él veía en República Dominicana y Arabia Saudí.

"Me parece que, siendo presidente de la Federación, estos audios pueden sorprender. Fíjese dónde me quedo, no le digo lo que estoy pensando", confiesa Ana Pastor. "Cuanto más dura, mejor, porque estoy aquí para contestar", afirma Rubiales, a lo que Pastor responde: "No pretendo ser dura, pretendo hacer preguntas".

"¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país, conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice 'aquí se puede invertir'... creo que es lo más normal del mundo", asegura Rubiales.