Javier tiene que aguantar a 'La Jefa Infiltrada': "Si no tienes idea, no te metas...no puedo con ella"

LA JEFA SE INFILTRA EN UNA DE LAS TIENDAS

Masha Lloyd pasa un día en una tienda de Yoigo en Getafe, que es el terminal mejor valorado. Javier es un empleado muy eficiente aunque el primer problema llega con el inglés, ya que no tiene mucha idea. Esta tara se suma con la llegada de los clientes, ya que 'La jefa Infiltrada' quiere ayudar y no le deja. Hasta la manda a limpiar el polvo con tal de que no moleste a la venta.