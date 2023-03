'El jefe infiltrado' regresa a laSexta próximamente, y los directivos de las diferentes empresas que protagonizan esta temporada ya están camuflados y listos para llevar a cabo su misión de descubrir los entresijos de su propio negocio y conocer a sus empleados más a fondo.

Para ello, se someten a un proceso de transformación física radical que lleva a cabo el equipo del programa y que tiene como resultado algunos de los espectaculares cambios de looks que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, adelanto de los nuevos programas.

Pero no ser reconocidos no será al único reto al que se tendrán que enfrentar. Ellos también tendrán que ponerse manos a la obra y servir copas, engrasar camiones, despachar tartas o cargar y descargar mercancía, con todo lo que ello conlleva. ¿Soportarán los jefes 'empezar de cero' y no ser considerados importantes? ¿Estarán a la altura de las circunstancias cuando tengan que desempeñar los trabajos de más bajo rango?

'El jefe infiltrado', muy pronto, en laSexta.