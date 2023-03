"No saben lo que les espera". Con esta lapidaria frase comienza el breve adelanto de la nueva temporada de 'El jefe infiltrado' que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas. Los nuevos capítulos llegarán próximamente a laSexta con nuevas transformaciones radicales en las que los directivos de las empresas volverán a disfrazarse de aprendices para descubrir los secretos y entresijos de su negocio.

"No he podido ni desayunar a gusto", se queja uno de los trabajadores que está siendo conducido, sin saberlo, al despacho de su superior, al que creía su compañero de faena. "No sé si será para bueno o será para malo", comenta otro de ellos con nerviosismo. Las reacciones de los empleados al descubrir que están en realidad ante su jefe son de todo tipo. Hay quien se emociona, quien se asusta o quien se ríe, como vemos en estas imágenes. Entre tanta tensión, no es de extrañar que haya por ahí algún que otro plato roto.

Pero en estos capítulos también habrá momentos de entendimiento, acercamiento y aprendizaje bidireccional, que enseñará tanto a jefes como empleados la importancia de la confianza, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

'El jefe infiltrado', muy pronto, en laSexta.