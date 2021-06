Nicolás Lamparero, propietario de 'Spagnolo' irrumpe en la grabación de 'El Jefe Infiltrado', programa en el que participa su hijo, director de Expansión y Marketing de la compañía.

Lo hace para abroncar a una de las responsables de la venta online por no haberle dado un uniforme para trabajar. "¿Por qué no le habéis dado uniforme? Esto no es 'Spagnolo'", dice al verle con un fular y una camiseta de la bandera de la República.

Tras vivir esta escena, el jefe infiltrado reconoce que se ha "asustado", a pesar de que es su padre y de que está al tanto de la infiltración y su participación en el programa de laSexta.