La divertida reacción de la familia de 'El Jefe' tras ver su cambio de look: "No le beses, que este no es tu padre"

Para no correr el riesgo de ser descubierto durante la intervención, El Jefe infiltrado La Emilita deberá someterse a un cambio de aspecto radical. "Me daría mucho miedo que me quitaran la barba o me raparan la cabeza al cero, no quiero ni pensarlo", destaca minutos antes de producirse la transformación.

Un cambio de look radical con el que no puede evitar reírse: "No me lo puedo creer, vaya pintas de pasota". Una divertida reacción que comparte con su familia, incluso, su mujer, entre risas bromea con sus hijos: "No le beséis que este no es vuestro padre".