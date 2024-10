El Gran Wyoming presenta en el plató de El Intermedio 'Sesión de control a Wyoming', donde varios políticos realizan varias preguntas al presentador. Es el caso de Gabriel Rufián: "Bueno, Wyoming, dicen que tienes un montón de pisos por Madrid aunque seas socialcomunista y te quería preguntar precio". Y es que el diputado de ERC insiste: "¿Por cuánto los alquilas?, porque igual me interesa".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno pregunta por la jornada laboral: "Wyoming, yo sigo con mis preocupaciones, yo sé la cantidad de horas que trabaja tu equipo y, como sabes, quiero modernizar España y reducir la jornada laboral para tener más tiempo de vida y menos de trabajo". "Te puedes comprometer conmigo y ante toda España para decirme que le vas a reducir la jornada laboral a tus trabajadores y tus trabajadoras y ser el primero en hacerlo?", pregunta Yolanda Díaz.

"Pero si aquí lo hago yo todo, de qué va esto", bromea el presentador, que toma la palabra a la ministra de Trabajo, pero le advierte de que "no va a ser fácil": "Yo tengo jornada ultrareducida, me da para presentar al programa y poco más". "Si me pusiera a gestionar la jornada laboral de mis compañeros estaría trabajando más horas de las que me corresponden e incumpliendo la ley", afirma Wyoming, que manda un mensaje a la ministra: "Si quiere lo hago, pero la multa de Inspección de Trabajo me la paga usted".