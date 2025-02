Xavi Martínez, víctima de las terapias de conversión LGTBIQ+: "Te trataban como un adicto"

Existen varias investigaciones abiertas entorno a las terapias de conversión LGTBIQ+ en nuestro país. Andrea Ropero charla con Xavi Martínez, un joven de Valencia que durante cuatro años sufrió, en primera persona, este tipo de practicas. En su caso, la terapia fue impartida por el Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, que ha sido suspendido de actividad por el Arzobispado de Valencia.

El joven se crió en un entorno muy religioso. Xavi cuenta que con 18 años decidió "salir del armario", debido a ello, unos conocidos le preguntaron cómo iba a poder encajar el ser homosexual dentro de la iglesia. "Preocupados, decidieron buscar un recurso", explica. "Cayeron en la trampa de buscar ese recurso dentro de la iglesia", añade, "el COF de la Diócesis de Valencia".

Xavi encontró "una especie de falsa empatía, te van a meter en una especie de burbuja en la que tú vas a poder expresar lo que es que tú seas homosexual, algo que no has podido hacer antes". "Después empiezan con un argumentario y una narrativa muy homófoba", apunta. Esta narrativa afirma que si no hubiera acudido a ese centro, la vida homosexual le habría llevado a una vida de adicciones, perturbación, soledad, enfermedad y, además, castigado por Dios.

En esta terapia, Xavi explica que "te van formando con supuestos psicólogos y psiquiatras". "Íbamos a los talleres de grupo donde encontrabas más casos como el tuyo y se reafirmaba que esa supuesta terapia podía dar lugar a que te sanaras", añade. El joven indica que durante toda la terapia "la abstinencia era una norma clave porque te trataban como un adicto". "Estabas completamente coaccionado y manipulado para no querer ese tipo de caídas", concluye.