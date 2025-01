Saúl Castro, presidente de 'No Es Terapia': "Las terapias de conversión reportan unas consecuencias catastróficas"

El Arzobispado de Toledo está siendo investigado por promocionar terapias de conversión dirigidas al colectivo LGTBIQ+. Para profundizar en las mismas, Andrea Ropero tiene la oportunidad de charlar con Saúl Castro, abogado y fundador y presidente de No Es Terapia, Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

Desde su asociación se han denunciado este tipo de prácticas. A pesar de ello, como expone el abogado, "varios de los denunciados han sacado hilos en Twitter o han hecho entrevistas justificando la pertinencia de estos eventos porque, según decían, 'en la casa del señor hay que comunicar la verdad y esto verdad'". Además, se escudan en que no se les puede sancionar debido a que no ofrecen ningún tratamiento médico ni farmacológico. "El problema, es que el concepto de terapia de conversión en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos abarca que son terapias de conversión no solo los enfoques médicos o psicoterapéuticos, sino también los enfoques religiosos", añade.

Castro es el autor de un libro, 'Ni enfermos ni pecadores', que habla sobre este fenómeno en nuestro país y sus consecuencias. El abogado expone que las mismas "reportan unas consecuencias catastróficas". Castro expone que provocan un aumento de las ideaciones suicidas y las tentativas auto líticas, desarrollan conductas de riesgo como prácticas sexuales de riesgo como contraposición a la coacción a la que someten estas terapias. "Se reportan cuadros depresivos o situaciones de estrés postraumático", añade.