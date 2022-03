El acuerdo entre el Partido Popular y Vox, por el que la extrema derecha entra a formar parte del gobierno de Castilla y León, ha sido valorado por todas las formaciones políticas. No así por Alberto Núñez Feijóo, que más allá de responsabilizar al PSOE por no abstenerse a favor de Mañueco, ha evitado hacer más valoraciones porque todavía no es presidente del PP.

Sin embargo, Wyoming ha tirado de hemeroteca para desmontar este argumento: "Ayer no le importaba pronunciarse sobre este asunto", comenta el presentador de El Intermedio en este vídeo donde descubre que Feijóo reúne tres características propias de José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado que le hacen ser el "candidato de la unidad".

Wyoming, sobre la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León

En este vídeo, El Gran Wyoming analiza la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León, que considera "preocupante" y una de las muchas cosas, a priori impensables, que han sucedido en los últimos tiempos.