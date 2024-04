Sandra Sabatés ha celebrado el día de Sant Jordi firmando libros en Barcelona. La presentadora, que es autora de varios libros, no se ha olvidado de su compañero y le ha traído un obsequio.

Como no podía ser de otra manera, le ha regalado un libro. "He visto este libro y me he acordado de ti", le dice Sandra a Wyoming. "Se titula 'El abuelo que saltó por la ventana y se largó'", le cuenta.

"¿Esto qué es una indirecta?", pregunta el presentador. "Bueno, eso depende, yo abro la ventana y tu ya...haz lo que quieras", responde Sandra. "Pues canto 'Resistiré' que es lo único que sé cantar desde el balcón", concluye el presentador.