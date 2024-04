En una nueva entrega de 'Goles son señores', 'Susandra Guasch' y 'Cristiana Gallego' presentan su particular carrusel de machistadas que hoy arranca en Estados Unidos, donde las atletas olímpicas están protestando por sus uniformes de Nike para los Juegos de París. Tildan de falta de respeto la propuesta de equipación, que se asemeja a un traje de baño con el corte alto en las ingles, frente a la masculina, de mallas estándar. "Favorece la concentración de las atletas, para no mostrar lo que tienen entre las ingles", comenta Gallego.

En Pamplona, han "cantado machistada" en el libro de visitas del Parlamento Foral, donde un grupo de alumnos de de Derecho de la Universidad de Navarra, del Opus Dei, dejaron insultos machistas, como 'zorra', a la presidenta de la comunidad, María Chivite. "Ha habido juego peligroso, no porque hayan levantado la pierna, sino porque han metido la pata", comenta Sandra Sabatés en el vídeo sobre estas líneas.

El 28% de las mujeres que hacen runningha sufrido algún episodio de acoso mientras hace ejercicio. Sin ir más lejos, esta semana una mujer en Murcia compartía en redes su angustia tras ser acosada por un hombre a plena luz del día. "A este paso, las corredoras para ir bien equipadas, además de una botella de agua llevarán otra de repelente de babosos", apunta Sandra.

Pero también hay goles al machismo. Es el caso de la actriz Hannah Waddingham, que en la entrega de los premios Oliver se enfrentó a un fotógrafo que le pidió que enseñara la pierna. "Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si a un fotógrafo machista has parado los pies", cantan al unísono Sandra y Cristina.