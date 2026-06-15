Wyoming sorprende a 'Pedro Sánchez' haciendo yoga: "Inspira, espira... piensa en la jubilación del juez Peinado"

Raúl Pérez se transforma en el presidente del Gobierno para mostrar cómo consigue mantenerse relajado y tranquilo ante todos los problemas que está afrontando su partido en los últimos días.

El Partido Socialista no está pasando por su mejor momento, por ese motivo, para analizar la situación El Intermedio conecta "con la única persona del entorno de Pedro Sánchez que, actualmente, no tiene problemas judiciales", anuncia el Gran Wyoming, "se llama Pedro Sánchez".

El presentador de El Intermedio sorprende al 'presidente' meditando. "Estoy con mi sesión de deporte diario, lo mismo salgo a correr que hago una ruta de 60 kilómetros de bici de montaña que una clase de yoga", cuenta, "pero no es por nada en especial".

"Inspira, espira... piensa en la jubilación del juez Peinado", dice el mantra del 'Sánchez'. Wyoming señala que se están triplicando los problemas judiciales a su alrededor. "Si no dormía bien con Podemos en el poder, con esto no me quiero imaginar", señala el presentador.

Además, también le pregunta cómo lleva "lo de su mujer". 'Sánchez' hace varias inspiraciones y espiraciones fuertes y afirma que él duerme "como un bebé". "Aunque la que le están liando a mi mujer", añade, "pero, mire, sí o sí nos vamos a ir de vacaciones por España con el Peugeot a hacer una rutita de festivales".

"¿Qué le parece que Santos Cerdán autorizase pagos del PSOE a Leire Díez?", le pregunta, entonces, el presentador. El 'presidente' no puede evitar respirar en una bolsa de papel para tranquilizarse, pero luego dice: "¿Qué me parece? ¡Genial!". "Es una prueba más de lo bien que va la economía española gracias al Gobierno progresista", añade, "si hay hasta dinero para la señora Díez, que no sé ni quién es ni la he visto en mi vida".

Wyoming le recuerda que el miércoles declara José Luis Rodríguez Zapatero. "Ese día también le va a venir bien hacer un poquito de yoga", le sugiere. "Todo va a ir bien, Pedro, respira, relájate, deja escapar las malas energías", se dice 'Sánchez'.

El 'presidente', entonces, coge un cojín y se lo pone delante de la boca para amortiguar sus gritos: "¡Joder, por qué, me cago en todo, todo me pasa a mí, dejadme en paz, coño, que solo soy un hombre enamorado!". "Perdona, estaba abriendo los chakras, deberías probarlo, Wyoming", le dice al presentador.

El presentador deduce que el 'presidente' no tiene muchas ganas de que llegue el miércoles. "Pero si me muero de ganas", responde, "siempre es un placer escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero". "Es un placer escucharle, hable de lo que hable", añade. Pero cuando comienza a indicar de qué temas podría hablar el expresidente socialista comienza a exaltarse y decide romper el cojín y comenzar a llorar.

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