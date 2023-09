El Gran Wyoming invita a María Pilar, también conocida como la 'señora bien', una persona de centro derecha, para dar voz a otras ideas en El Intermedio. "Me encanta cómo lo haces y vas siempre guapísima, lo que no me gusta es cuando te pones así de feminista radical", le dice a Sandra Sabatés, y le espeta: "¿Quieres que te presente a mi sobrino? Así dejas de estar tan amargada".

La presentadora rechaza su propuesta y esta le contesta: "Es lesbiana, ¿no? No pasa nada, ahora con lo de la selección están más aceptadas". Después de esta presentación, la 'señora bien' aclara que ha acudido al programa para contar ciertas iniciativas que se "silencian", como el acuerdo de Vox y PP, en la Comunidad Valenciana, para borrar de su pancarta el término violencia de género, algo que esta ve como "un invento".

"Me preguntas dónde esta el Tajo y te lo señalo en el mapa, pero la violencia de genero no la vemos porque no existe", afirma, y añade que "puede haber violencia intrafamiliar y si ocurre, será en sitios subdesarrollados", aunque Wyoming le responde tajante: "La inteligencia no se ve y hay gente que la tiene".

María Pilar señala que estos partidos también están acabando con el derroche, pues han decidido eliminar la gratuidad de los comedores escolares en Extremadura. "Si acostumbras a los niños a que todo es gratis, pasan de comedores escolares a comedores sociales. Tienen que aprender lo que es el trabajo duro", declara, y el presentador le replica que es mucho mejor invertir en comedores que "en una dirección general de toros o de caza".