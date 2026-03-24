Wyoming señala que ver a Netanyahu quejarse sobre los ataques iraníes "es como ver a Hitler quejarse por la factura del gas"

"Joder, pero, ¿que alguien ha atacado a civiles a cascoporro?", ironiza Wyoming tras la crítica de Netanyahu sobre los ataques de Irán y afirma tajante: "Señor Netanyahu, eso solo lo haría un desalmado, ¿verdad?".

Sandra Sabatés destaca la conversación de Netanyahu con Trump "en la que han abordado los posibles puntos para llegar a un acuerdo y poner fin a la guerra". Sin embargo, "parece que Israel sigue alejada de cualquier opción de tregua", explica la periodista, que destaca que el ejército israelí ha seguido atacando Teherán y "ha anunciado que no se detendrían los bombardeos". Además, Netanyahu ha cargado "duramente contra los ataques iraníes que cayeron sobre zonas residenciales israelíes".

"Si buscan pruebas de que Irán pone en peligro al mundo entero, las últimas 48 horas las ha proporcionado", ha asegurado Netanyahu, que ha afirmado que en esas horas "Irán atacó una zona civil": "Lo están haciendo como arma de asesinato en masa".

El Gran Wyoming no da crédito tras escuchar a Netanyahu y analiza irónico en el plató de El Intermedio: "Joder, pero, ¿qué está diciendo?, ¿que alguien ha atacado a civiles a cascoporro?". "Señor Netanyahu, eso solo lo haría un desalmado, un criminal, un genocida, ¿verdad?", pregunta el presentador, que reflexiona muy duro: "Ver a Netanyahu quejarse de eso es como ver a Hitler quejarse del gas".

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