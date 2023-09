Wyoming quiso desvelar en El Intermedio un secreto que jamás pensó que diría en voz alta, y no es la marca de su crema hidratante, que eso no lo cuenta "ni de coña". "Se trata de un secreto que las élites mundiales han mantenido oculto durante años. ¿Nunca os habéis preguntado qué pasa con esos políticos que tras unos años de gloria desaparecen de la vida pública sin dejar rastro? Nombres como Pablo Casado, Albert Rivera o Iván Espinosa de los Monteros", expresó.

Así, el presentador reveló el paradero de estos políticos: "todos están en 'La isla de los perdidos'". En ese momento, El Intermedio mostró a 'Iván Espinosa de los Monteros' y a 'Pablo Casado' charlando en esa isla. El 'expolítico de Vox' creía ver un barco, aunque luego pensó que sería "otro cayuco cargado de menas filoetarras".

Por su parte, 'Casado' le explicó que estaban "en la isla de los políticos perdidos". "Aquí nos mandan a los políticos que ya no pintamos nada. Por eso la gente piensa que hemos desaparecido. Solo hay dos formas de salir: o te viene a buscar el barco del Senado o el de Masterchef Celebrity, y no te recomiendo ninguno de los dos", manifestó el 'exlíder del PP', tras lo que 'Espinosa de los Monteros lamentó que en esa isla no puede "dar pelotazos inmobiliarios".