Wyoming responde a Ayuso: "No se calla nunca, menos si le preguntas por las residencias o los chanchullos de su novio"

Wyoming reacciona al análisis de Isabel Díaz Ayuso del discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados, donde no se ha dado por aludida cuando el pontífice habló de acabar con la polarización.

La visita del papa a España está eclipsando el día a día en la política española, mientras cada partido intenta matizar el discurso pronunciado por el pontífice en el Congreso de los Diputados y llevarlo a su terreno.

Una de ellas es Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista aseguraba que León XIV "no ha estado estos días hablando para Madrid ni para España, sino para el mundo desde España".

"O sea, que estuvo hablando en la capital de España y en español, pero no se dirigía a los españoles", ironiza Wyoming, que asegura que la presidenta madrileña está en plena "resaca papal": "No me extraña que le guste la fruta, porque menudo melocotonazo que lleva", afirma.

Ayuso, además, no se sintió aludida cuando el papa habló de acabar con la polarización y aseguró: "Lo que nosotros hacemos es no callarnos". Sin embargo, Wyoming le recuerda que "no se calla nunca, menos si le preguntas por las residencias de la Comunidad de Madrid o los chanchullos de su novio. Ahí habla menos que un mimo en una biblioteca".

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