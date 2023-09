"Cuando Dios creó el universo lo hizo de manera bastante desigual", señala El Gran Wyoming, que indica que "no fue muy equilibrado a la hora de repartir cualidades, tampoco con los humanos". Sin embargo, comenta que, a lo largo de los siglos, hemos ido intentando "paliar este desastre y compensar el mundo con inventos", como los derechos humanos, la Justicia, la sanidad pública o el Estado de bienestar.

El presentador de El Intermedio expone que uno de esos inventos que hacen que el mundo sea algo más igualitario son las becas, que "supuestamente", dice, permiten que cualquier estudiante pueda formarse independientemente de su capacidad económica o estatus social. Y aclara que dice esto porque hoy hemos conocido que cerca del 60% de los niños más pobres no tienen acceso a las ellas y, en cambio, el 13% de los niños más ricos sí las reciben.

"¿Por qué?", se pregunta, y plantea si se trata de "un fallo del sistema", si "no se están estableciendo los canales adecuados", si "no se da la información suficiente" o si "son ganas de fastidiar y hacer que el mundo sea todavía más desequilibrado e injusto de lo que ya es". "Reconozco que me cuesta encontrar una respuesta lógica a una injusticia tan evidente", sentencia.