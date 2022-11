Cada vez se difunden más bulos por las redes sociales, de hecho, se ha vuelto tan común en este país que "hasta los jueces han empezado a tomar medidas", asegura El Gran Wyoming, que explica que es la primera vez en la historia que condenan a una persona por difundir un vídeo falso. En él se veía una agresión y una violación y el perfil del hombre que lo compartió que, por cierto, es Guardia Civil, lo atribuía a un menor no acompañado. "Aunque sabía perfectamente que era un vídeo grabado en China", comenta el presentador, por lo que ha sido condenado a 15 meses de prisión, pero "podrá evitar la cárcel haciendo un curso de reeducación".

Pero no ha sido el único caso de bulo judicializado. Pablo Casado también ha sido imputado por "un delito de injurias" por decir, entre otras cosas, que "los profesores en Cataluña no dejaban ir al baño a los alumnos que hablaban en castellano". Por eso, el que fuera líder de los populares, y por "temor a que le manden a un curso de reeducación a una escuela catalana", ha aprendido a decir quiero ir al baño en catalán.

"Yo recomendaría a los dos que, si no pueden evitar su carencia hacia la mentira, se limiten a mandar de forma anónima ramos de violetas y si les parece que así no cumplen su objetivo de hacer daño, pues mandádmelas a mí que soy alérgico al polen", concluye El Gran Wyoming su monólogo mandándole este mensaje al Guardia Civil y a Pablo Casado para que no vuelvan a ser imputados por bulos.