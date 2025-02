Wyoming, sobre la posible investigación contra Miguel Ángel Rodríguez: "Vaya, el que acusaba al fiscal general..."

Como cuenta Sandra Sabatés, hoy se ha sabido que una jueza "ha abierto diligencias contra Miguel Ángel Rodríguez". El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso podría ser investigado por haber filtrado imágenes y datos de dos periodistas de el diario 'El País'.

Estos estaban investigando la presunta obra ilegal del piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La jueza toma esta decisión después de que Rodríguez admitiera haber enviado esos datos a un chat con 18 periodistas en el que, además, difundió el bulo de que estos informadores estaban acosando a los vecinos de Ayuso", añade la presentadora.

"Vaya, que irónico, el que acusaba al fiscal general de filtrar información por ser investigado... ahora va a ser investigado por filtrar información", apunta el Gran Wyoming. "De todos modos, no me fío", concluye, "no me creeré esta investigación hasta que Miguel Angel Rodríguez ponga en sus redes 'el menda lerenda palante'".