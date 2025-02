"¿Cómo puedes ser así de inhumana?": los familiares de los fallecidos en las residencias cargan contra Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

Para Isabel Díaz Ayuso, las 7.291 muertes en las residencias de mayores durante la pandemia son "esas mierdas". En esos términos habló la presidenta de la Comunidad de Madrid tras se preguntada sobre si pensaba cesar a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por cuestionar los relatos de los familiares de ancianos fallecidos a causa de los "protocolos de la vergüenza" durante el COVID.

Todo comenzó el pasado domingo 16 de febrero, cuando varias personas relataron en Lo de Évole cómo vivieron la pérdida de sus seres queridos. En primer lugar, Rodríguez aseguró que los testimonios eran falsos y después sugirió que a algunos de ellos ni siquiera les importaban sus familiares y que no los visitaban. Finalmente, tuvo que pedir disculpas, pero sin ninguna consecuencia política.

Las familias de los fallecidos aseguran que este tipo de declaraciones son una falta de respeto que les impide hacer el duelo con normalidad y que, aseguran, suponen un ataque en su dolor y en la memoria de las víctimas.

Felisa Castro, María Amor Gutiérrez y Teresa López han querido dar la cara para contar su historia real y contrarrestar las falacias de Ayuso y Rodríguez. "Solo existe una verdad. La de las historias de las familias que hemos vivido", afirma Felisa. Además, denuncia la falta de tacto: "He visto poca empatía, muy poca intención de mejorar y una falta de respeto enorme hacia los familiares y hacia las víctimas".

María asegura que esta polémica le ha reabierto unas heridas que, por lo traumático de su caso, nunca estuvo cerrada del todo: "He revivido mucho dolor. He pasado por cumulo de emociones de muchos tipos. Me cuesta creer que pueda haber tanta crueldad en un contexto así".

Teresa se ha sentido especialmente atacada por la frase en la que M.A.R. aseguraba que a los testigos que relataron su experiencia en Lo de Évole ni siquiera les importaba la vida de sus familiares: "Mi hermana estaba en una residencia, íbamos todas las semanas mis hermanos y yo".

También se pregunta cómo es posible que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refiriese a sus casos como "esas mierdas". "¿Pero como puedes ser así de inhumana? Nos han destrozado a muchas personas, nos han jodido la vida", afirma.

Cinco años después de aquellos traumáticos meses del año 2020, estas tres mujeres solo piden respeto para aquellos familiares a los que perdieron a causa de unos protocolos que siguen siendo cuestionados por los profesionales sanitarios.