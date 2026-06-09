Wyoming, tras pedir el PP imputar a las hijas de Zapatero: "Como se le he acabado la familia de Sánchez, ahora va a por la del expresidente"

"Para ser un partido a favor de la familia, no hace más que atacarlas", destaca El Gran Wyoming tras conocer que el PP ha pedido al juez que impute a las hijas del expresidente del Gobierno por tres delitos.

Sandra Sabatés cuenta las novedades del caso Plus Ultra en el plató de El Intermedio: "A pocas semanas de que se produzca la esperada declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, el PP, que actúa como acusación popular, ha pedido al juez que impute a las hijas del expresidente del Gobierno por tres delitos, blanqueo, falsedad documental y pertenencia a organización criminal".

Además, la periodista recuerda que la empresa de las hijas de Zapatero "está siendo investigada por la UCO para esclarecer ingresos por más de un millón de euros provenientes, supuestamente, de empresas del entramado".

"Parece ser que como al PP se le ha acabado la familia de Sánchez, ahora empieza por la de Zapatero", asegura El Gran Wyoming, que destaca en el plató: "Para ser un partido a favor de la familia, no hace más que atacarlas".