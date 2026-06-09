Wyoming ironiza tras ver la ovación al papa en el Congreso: "¿A que mola vivir en un Estado aconfesional?"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio la visita del papa León XIV a Madrid: "¿El papa en el Bernabéu?, sí que va fuerte Florentino con los fichajes".

León XIV ha terminado su visita a Madrid con un multitudinario acto en el Estadio Santiago Bernabéu al que han acudido unas 70.000 personas. Se trata del último acto del papa en la capital antes de viajar a Barcelona. "¿El papa en el Bernabéu?, sí que va fuerte Florentino con los fichajes", destaca El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio, donde analiza la imagen de León XIV siendo ovacionado también en el Congreso de los Diputados durante siete minutos.

"Es un discurso histórico, ya que es la primera vez que un papa habla en el Congreso", destaca Sandra Sabatés en el plató, donde El Gran Wyoming ironiza al ver el vídeo: "¿A que mola vivir en un Estado aconfesional?". "En cualquier caso se ha hablado mucho de los siete minutos de ovación del papa y no entiendo por qué, porque a Los Javis les aplaudieron durante 20 minutos en Cannes", recuerda el presentador.

Por otro lado, El Gran Wyoming analiza el discurso del papa en el Congreso, donde ha reivindicado la paz, la memoria histórica, el derecho internacional y ha alertado de los peligros de la polarización, pidiendo respeto por los que piensan diferente. "Madre, pues nada, tironcito de orejas de León XIV a los políticos", destaca Wyoming, que afirma que "a este paso les va a tener que lavar la boca con jabón".

Sin embargo, en otras partes de su discurso el papa ha recuperado la línea más tradicional de la Iglesia, cargando contra derechos consolidados en España como el aborto o la eutanasia. "Hombre, menos mal, porque por muy progre que sea, sigue siendo la cabeza visible de la Iglesia", afirma Wyoming, que destaca que "pedir que un papa defienda el derecho al aborto es como pedir que comulgue con kombucha".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.