Wyoming, sobre el papa León XIV: "Es de agradecer que abogue por un discurso en favor de los derechos humanos"

El sumo pontífice está visitando nuestro país. El presentador de El Intermedio señala que el papa ha conseguido que el sector progresista español "se vuelque con él".

El Gran Wyoming confiesa que el papa "le da pena". "Lleva tres días en España y no para un minuto", explica, "que tiene 70 tacos, que a esa edad el máximo esfuerzo que hacen otros es levantarse para repetir en el bufé del Imserso".

El presentador cuenta que está siguiendo con interés la visita del sumo pontífice. "Ahora, si pudiese elegir, a mí en realidad me hubiera gustado que nos hubiera visitado otro", desvela, "por ejemplo Silvestre II, un papa del siglo XI que, al parecer, era un tipo listísimo".

Además de tener conocimientos en filosofía, matemáticas o música, "inventó un tipo de ábaco, un monocordio o un lenguaje taquígrafo". Wyoming señala que, según la leyenda, este papa "tenía una cabeza de metal parlante a la que consultaba cosas".

"Además del monocordio, inventó el ChatGPT", afirma. "Cuentan que dicha cabeza era capaz de ver el futuro", explica, "aunque esto es difícil de creer porque ese papa hizo muchas cosas, pero ninguna de ellas fue acertar los números de la Primitiva".

Wyoming señala que León XIV "no se queda atrás". "De momento el papa actual ha conseguido copar toda la actualidad", expone. "Tienes más detalles de su viaje a España que del que vas a hacer tu a Peñíscola este verano", afirma.

El presentador indica que otro milagro de León XIV es que, a pesar de ser un país aconfesional, "ha conseguido entrar con honores en el Congreso para dar un discurso". "Sin duda lo más increíble que ha logrado Leon XIV es que el sector progresista de este país se vuelque con él", explica.

"El Intermedio es un programa orgullosamente laico, pero es difícil no simpatizar con alguien que dice cosas tan sensatas como que la guerra está mal", añade, "que hay que acoger a los migrantes o que no se pueden matar niños en Gaza".

"Frente a un mundo que se escora hacia posturas reaccionarias con partidos que pactan hablando de prioridad nacional y que se arrodillan ante los señores de la guerra, es de agradecer que haya un líder de influencia mundial que abogue por un discurso en favor de los derechos humanos", reflexiona.

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